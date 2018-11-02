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İşte Alex de Souza'nın derbi paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından derbi paylaşımı yaptı.

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Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Alex de Souza'dan paylaşım geldi.

Alex de Souza paylaşımında "Başarılar Fenerbahçem" ifadelerini kullandı.

İşte Alex de Souza'nın paylaşımı;

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