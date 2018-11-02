İşte Alex de Souza'nın derbi paylaşımı
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından derbi paylaşımı yaptı.
Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Alex de Souza'dan paylaşım geldi.
Alex de Souza paylaşımında "Başarılar Fenerbahçem" ifadelerini kullandı.
İşte Alex de Souza'nın paylaşımı;
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