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İşte Ali Koç - Ersun Yanal görüşmesinin detayları

'Ben bu sene için gelmedim' diyen Ersun Yanal'ın bir şansı daha hak ettiğini düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Hep birlikte yola devam edeceğiz' diyerek hocaya moral aşıladı.

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Büyük beklentilerle Fenerbahçe teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal, dertlere derman olamasa da yönetimin desteğini kaybetmedi. 
 
Sezonun son 4 haftaya girilirken sarı-lacivertlilerin küme düşme endişesinden kurtulamaması Yanal'a yönelik eleştirileri artırdı. Ancak Başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adama sahip çıktı. Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı konusunu rafa kaldıran sarı-lacivertliler, Yanal'a tam destek verme kararı aldı. Başkan Vekili Semih Özsoy, gündemlerinde hoca değişikliği olmadığını açıkladı. Yönetim içinde de Yanal'a yönelik eleştiriler olmasına rağmen, Başkan Ali Koç'un Ersun Hoca'yla yola devam etmekte kararlı olduğu belirtildi.
 
Seneye bambaşka
 
Ersun Yanal'dan yeni sezon planlaması ve istediği transferlere yönelik bilgi alan Başkan Ali Koç "Sana güvenimiz tam. Spekülasyonlara aldırma ve işine odaklan. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz" sözleriyle tecrübeli çalıştırıcıya garanti verdi. Kalan son dört haftada iyi futbol ve güzel sonuçlar beklediğini dile getiren Koç'un Yanal'a talep ettiği transferlerin yapılacağına dair söz verdiği de belirtildi. Fenerbahçe tribünlerinden de yavaş yavaş kendisine yönelik tepkiler gelmesi sebebiyle moralsiz olan Yanal'ın yüzü Ali Koç'un desteğiyle gülerken, hoca başkana başarı sözü verdi. Yanal, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını belirterek "Yeni sezonda özlenen Fenerbahçe sahada olacak" dedi.
 
(Türkiye)

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