İşte Ali Koç'un Pereira kararı

11 Kasım 2021 Perşembe 17:23 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 17:25

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'de açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, Vitor Pereira, Mesut Özil ve istifa çağrıları hakkında önemli sözler sarf etti.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"SAMANDIRA'YI TOKSİK UNSURLARDAN ARINDIRDIK"

"Bazı transferlerimiz son dakikaya kaldı ama iyi bir kamp dönemi sonrası sezona güzel bir başlangıç yaptık. Samandıra'da en iyi şartları tesis etmeye çalıştık. FFP gibi bir kısıtlamaya rağmen en iyi kadroyu kurduk. Samandıra'yı toksik unsurlardan arandırmak için tespitlerimiz ve yaptırımlarımız oldu."

"SAMANDIRA'DA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEMİZE GEREK YOK"

"7. haftaya lider girdik. Her şey güzel giderken 4 haftada kaybettiğimiz puanlar kırılgan olan camiamızda endişe yarattı. Biz Samandıra'daki ortamın güçlenmesi için daha fazla mesai harcayacağız. Onun dışında fazla bir değişikliğe gitmemize gerek yok."

"GÜZEL GÜNLERE DÖNECEĞİZ"

"Biz ümidimizi kaybetmedik, camiamızın da kaybetmemesi lazım. Fenerbahçe'nin tüm şampiyonlukları çok zor şartlar altında ve taraftarın desteğiyle kazanılmıştı. Samandıra'da çok büyük değişikliklere gitmemize gerek yok. Takımın ortaya koyacağı başkaldırıyla birlikte güzel günlere döneceğiz."

"PEREIRA YABANCI OLDUĞU İÇİN..."

"Fenerbahçe'de diğer kulüplere nazaran hoşgörü çok daha azdır. Rakibin hocası bir sorgulanıyorsa Fenerbahçe'nin hocası beş sorgulanır. Yabancı hocalar için de yerli hocalar kadar tahammül yok kamuoyunda. Vitor Pereira yabancı bir hoca olduğu için maça 1-0 yenik başlıyor."

"HOCA ARARSAM PEREIRA'NIN HABERİ OLUR, ARKADAN İŞ ÇEVİRMEM"

"Hoca hedef alınırken aslında yıpratılmak istenen kişi benim. Hoca borsası oluşturuluyor. Ben hoca ararsam hocanın haberi de olur. Arkadan iş çevirmek benim fıtratımda yok. Galatasaray maçı ne olursa olsun bu sözlerim geçerlidir. Biz o maçı da kazanacağız.

"PEREIRA'NIN TAZMİNATI YOK"

"Galatasaray maçı sonucu ne olursa olsun radikal karar almayacağız. Vitor Pereira buraya bir hikayeyi bitirmeye geldi. Pereira'nın tazminatı yok."

"SADECE BİR TAKIM ARAYI AÇTI"

"Biz hocadan rapor alıp düşüncelerini soruyoruz. 10 puan çok yüksek bir fark gibi gelebilir ama sadece bir takım arayı açtı. Fark çok yüksek gibi gelebilir ama ezeli rakiplerimiz, ebedi dostlarımız da aynı durumda.

"YENİ HOCA ARAYIŞIMIZ YOK"

"Vitor Pereira'nın inancı ilk günkü gibi devam ediyor. Fenerbahçe Yönetimi, hocasının arkasından iş çevirmiyor, yeni bir hoca arayışında değil."

"3'LÜ FORMASYON TÜRKİYE'DE TUTMUYOR"

"Bu oyun sistemi en zoru. Herkes aynı frekansta olmalı. Herkes çalışmalı. Bir dişli bozulunca tüm çarklar bozulabiliyor. En zor formasyonlardan birini yapacak birkaç eksiğimiz var. Sezon başında biliyorduk. Hoca bu riski aldı. 3'lü formasyon Türkiye'de pek tutmuyor. Git kafanı dinle dedik. Git 24 saat şalteri kapat, sonra çözümü buluruz dedik. Hocamız kendi oyun sistemiyle ilgili, bu kadroya daha çok uyabilecek sistemin ne olduğuna dair çözümü düşündü.

"HOCAMIZ MESUT ÖZİL'DEN YARARLANABİLECEĞİ SİSTEMİ BULMALI"

"Mesut Özil oynamak istiyor her futbolcu gibi. Oyun sistemiyle Mesut'un yapabildikleri belki örtüşmüyor ama elinden geleni yapıyor. Hocamız Mesut'tan en iyi şekilde yararlanacağı sistemi bir daha gözden geçirmeli ama basında yaratıldığı kadar büyük bir sorun yok.

"MESUT ÖZİL TİCARİ İŞLERİ BİR KENARA BIRAKMALI"

"Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı."

"BUGÜNLERİ TARİH YAZAR"

"Yönetime geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirdiğimizi tarih yazacaktır. Rakiplerimiz şampiyon olmak için bir efor sarf ediyorsa Fenerbahçe'nin beş efor sarf etmesi lazım. Fenerbahçeli yorumcuların kulüplere yaklaşımıyla diğer kulüplerin yorumcularının kulüplerine yaklaşımında siyahla beyaz kadar fark var."

"10 PUAN FARK KAPANIR"

"10 puan gerideyiz ama ikinci yarılarda bu farklar kapatılmıştır geçmişte. Biz bacağımızdan tutup aşağı çekilmezsek ya da başkaları arkadan itilmezse şampiyonluk yarışında sonuna kadar olacağız."

DEVRE ARASI TRANSFER SİNYALİ

"Devre arasında bir müdahale gerekirse yapılır, her türlü kriz aşılır. Taraftarımızdan tuzağa düşmemelerini istiyorum. Bizim şampiyonluklarımız hep daha zor olmuştur. Bu sene de olacaksa zor olacak ama olmaması için hiçbir sebep yok."

"VARSA ADAY ÇIKSIN"

"Genel kurula gitmeyeceğiz. Yapacaklarımıza inanıyoruz. İnancımız kaybolursa bir dakika bile tereddüt etmeyiz. Varsa aday çıksın, ona göre değerlendirelim. Er meydanına gelmek isteyen varsa, oraya da geliriz."

"FENERBAHÇE'NİN KÖTÜLÜĞÜNÜ İSTEYENLER..."

"Sırf benim yıpranmam için Fenerbahçe'nin kötülüğünü isteyenlere de buradan selam olsun! Siz inşallah hayallerinize, geçici mutluluklarınıza kavuşamazsınız."