İşte Alphonso Davies'in Bayern Münih'ten talebi

Yaz transfer döneminde adı sık sık Real Madrid ile anılan Bayern Münihli futbolcu Alphonso Davies'te flaş bir gelişme yaşandı.

Bild'in haberine göre; 23 yaşındaki Kanadalı sol bek oyuncusu Alphonso Davies, Bayern Münih'te kalma şartını belirledi.

Bayern Münih ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, yeni sözleşme yapmak için yönetimden 15 milyon euro maaş istediği belirtildi.

İSTEDİĞİ OLMAZSA AYRILMAYA SICAK

Alphonso Davies'in Bayern Münih yönetimi tarafından bu isteğinin karşılanmaması durumunda takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih formasını bu sezon 20 kez terleten Alphonso Davies, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.