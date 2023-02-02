İşte Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a maliyeti

Beşiktaş, Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in transferi için futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

Siyah beyazlılar, Hadziahmetovic için Konyaspor'a 3 milyon 200 bin avro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş'ın 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Boşnak futbolcunun transferiyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü arabam.com Konyaspor ile sözleşme imzalanmıştır.

arabam.com Konyaspor Kulübü'ne 3.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu'nun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde, sonraki transfer gelirinin %20'sini aşmayacak şekilde Şirketimiz tarafından arabam.com Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır.

Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar dört buçuk yıl süre ile geçerli olacaktır.

Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 1.160.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir."