10 Ağustos 2025 Pazar
  • İşte Arthur Masuaku'nun Sunderland'deki ilk sözleri
İşte Arthur Masuaku'nun Sunderland'deki ilk sözleri

Beşiktaş ile yolları ayırdıktan sonra İngiliz ekibi Sunderland'e transfer olan Arthur Masuaku, açıklamalarda bulundu.

10 Ağustos 2025 Pazar 17:31
İşte Arthur Masuaku'nun Sunderland'deki ilk sözleri
Arthur Masuaku, yeni takımı Sunderland'e imza attıktan sonra yaşadığı heyecanı kulüp sayfasına verdiği röportajda dillendirdi.

Beşiktaş'ta geçirdiği üç sezonun ardından bonservisini eline alan ve serbest oyuncu statüsüne geçen Masuaku, Premier Lig ekivi Sunderland'e transfer oldu.

Ada takımı ile Demokratik Kongolu oyuncu arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni sözleşmesinin ardından Beşiktaş dönemi ve Sunderland hakkında konuşan Masuaku'nun sözleri şu şekilde:

"Burada olmaktan ve Premier Lig'e geri dönmekten gerçekten mutluyum. Türkiye'de üç güzel yıl geçirdim ama şimdi önümdeki bu zorlu mücadeleye hazırım. Bu üst düzey kulübün Premier Lig'e geri dönmesine çok sevindim. Hem tecrübemle katkı sağlamak hem de pozitif bir etki yaratmak istiyorum. Kulüp, uzun süren zorlu bir dönemin ardından bunu fazlasıyla hak ediyor ve umarım birlikte harika şeyler başarabiliriz. Takımda liderlerden biri olmaya çalışmak ve insanlara elimden gelen her şekilde yardım etmek istiyorum. Premier Lig'e döner dönmez ilk maçta eski takımıma karşı oynamak güzel olacak. Atmosfer çılgınca olacak."

