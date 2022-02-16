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Spor

İşte Avrupa Konferans Ligi play-off turu maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 12:34 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:34
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Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu, 8 müsabakayla başlayacak.

Fenerbahçe, saat 20.45'te Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak.

Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak play-off eşleşmelerinde rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.

Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 PSV (Hollanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Fenerbahçe (Türkiye) - Slavia Prag (Çekya)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - PAOK (Yunanistan)

20.45 Rapid Wien (Avusturya) - Vitesse (Hollanda)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Randers (Danimarka)

23.00 Celtic (İskoçya) - Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Sparta Prag (Çekya) - Partizan (Sırbistan)

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