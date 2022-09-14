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Spor

İşte Avrupa Konferans Ligi'nde 2. haftanın maç programı

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olacak.

İkinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 CFR Cluj (Romanya)-Demir Grup Sivasspor

19.45 Slavia Prag (Çekya)-Ballkani (Kosova)

19.45 Djurgarden (İsveç)-Molde (Norveç)

19.45 Gent (Belçika)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

19.45 Zalgiris (Litvanya)-Basel (İsviçre)

19.45 Pyunik (Ermenistan)-Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dnipro (Ukrayna)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Vaduz (Lihtenştayn)

22.00 Medipol Başakşehir-Fiorentina (İtalya)

22.00 RFS (Letonya)-Hearts (İskoçya)

22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Villarreal (İspanya)

22.00 Lech Poznan (Polonya)-Austria Wien (Avusturya)

22.00 FCSB (Romanya)-Anderlecht (Belçika)

22.00 Silkeborg (Danimarka)-West Ham United (İngiltere)

22.00 Partizan (Sırbistan)-Nice (Fransa)

22.00 Köln (Almanya)-Slovacko (Çekya)

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