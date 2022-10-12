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Spor

İşte Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçları yarın yapılacak.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
İşte Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, Letonya'nın RFS takımını konuk edecek.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak.

Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Medipol Başakşehir - RFS (Letonya)

19.45 Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya)

19.45 Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya)-

19.45 Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya)

19.45 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda)

19.45 Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika)

19.45 CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya)

19.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre)

22.00 FCSB (Romanya)- Silkeborg (Danimarka)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika)

22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lech Poznan (Polonya)

22.00 Nice (Fransa) - Slovacko (Çekya)

22.00 Vaduz (Lihtenştayn) - Dnipro (Ukrayna)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Molde (Norveç)

22.00 Ballkani (Kosova) - Demir Grup Sivasspor

22.00 Zalgiris (Litvanya) - Pyunik (Ermenistan)

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