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Spor

İşte Avrupa Konferans Ligi'nde 5. haftanın maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın yapılacak.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
İşte Avrupa Konferans Ligi'nde 5. haftanın maç programı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, TSİ 19.45'te İtalya'nın Fiorentina takımına konuk olacak.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise Romanya temsilcisi CFR Cluj'u saat 22.00'de ağırlayacak.

Beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Fiorentina (İtalya)-Medipol Başakşehir (Türkiye)

19.45 Anderlecht (Belçika)-FCSB (Romanya)

19.45 Villarreal (İspanya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail)

19.45 Austria Wien (Avusturya)-Lech Poznan (Polonya)

19.45 Slovacko (Çekya)-Köln (Almanya)

19.45 Nice (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

19.45 Vaduz (Lihtenştayn)-AZ Alkmaar (Hollanda)

22.00 Hearts (İskoçya)-RFS (Letonya)

22.00 West Ham United (İngiltere)-Silkeborg (Danimarka)

22.00 Dnipro (Ukrayna)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Molde (Norveç)-Djurgarden (İsveç)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Gent (Belçika)

22.00 Ballkani (Kosova)-Slavia Prag (Çekya)

22.00 Demir Grup Sivasspor (Türkiye)-CFR Cluj (Romanya)

22.00 Basel (İsviçre)-Zalgiris (Litvanya)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Pyunik (Ermenistan)

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