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Spor

İşte Avrupa Konferans Ligi'nde 6. haftanın maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının altıncı haftasında yarın 16 maç oynanacak.

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 12:34 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:34
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Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında son hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligin 6. haftasında perşembe günü TSİ 20.45 ve 23.00'te yapılacak maçlar şöyle:

20.45 LASK (Avusturya) - HJK Helsinki (Finlandiya)

20.45 Alashkert (Ermenistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Gent (Belçika) - Flora (Estonya)

20.45 Partizan (Sırbistan) - Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya)

20.45 Zorya (Ukrayna) - Bodo/Glimt (Norveç)

20.45 CFR Cluj (Romanya) - Jablonec (Çekya)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Randers (Danimarka)

23.00 Union Berlin (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Maccabi Haifa (İsrail)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya)

23.00 PAOK (Yunanistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

23.00 Vitesse (Hollanda) - Mura (Slovenya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan)

23.00 Basel (İsviçre) - Karabağ (Azerbaycan)

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