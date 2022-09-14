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Spor

İşte Avrupa Ligi'nde 2. haftanın maç programı

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olacak.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.

UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal-PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.

İkinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Midtjylland (Danimarka)-Lazio (İtalya)

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya)

19.45 Sheriff (Moldova)-Manchester United (İngiltere)

19.45 Real Sociedad (İspanya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.45 Olympiakos (Yunanistan)-Freiburg (Almanya)

19.45 Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa)

19.45 Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan)

19.45 Monaco (Fransa)-Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zürih (İsviçre)

22.00 Rennes (Fransa)-Fenerbahçe

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Roma (İtalya)-HJK Helsinki (Finlandiya)

22.00 Real Betis (İspanya)-Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Malmö (İsveç)

22.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

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