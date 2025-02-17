İşte Avrupa'nın 5 büyük ligindeki son durum

İspanya'da maç fazlasıyla Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

REAL MADRİD ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ PUAN KAYBETTİ

LaLiga lideri Real Madrid, Osasuna deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve art arda üçüncü kez puan kaybetti.

Rakip fileleri havalandıran Kylian Mbappe ile öne geçen Madrid ekibi, Ante Budimir'in penaltıdan gelen golüyle bir puana razı oldu.

Konuk takım, 39. dakikada Jude Bellingham'ın kırmızı kart görmesiyle maçın kalanını 10 kişi oynadı.

Real Madrid'de yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, müsabakada süre bulamadı.

Zirvenin en yakın takipçisi Atletico Madrid, evinde Celta Vigo ile 1-1 berabere kalarak son 5 maçta 4. kez puan kaybetti ve liderlik şansını kaçırdı.

Sezonun iddialı takımlarından Athletic Bilbao da Espanyol deplasmanında 1-1'lik eşitliğe razı oldu.

Laliga'da 24. hafta mücadelesi bu akşamki Barcelona-Rayo Vallecano mücadelesiyle tamamlanacak. 51 puan toplayan Real Madrid, maç fazlasıyla zirvede yer alıyor. Atletico Madrid 50, bir maçı eksik Barcelona 48 ve Athletic Bilbao 45 puanla Real Madrid'i takip etti.

Barcelona için rakiplerinin puan kaybettiği haftada averajla zirveyi ele geçirme şansı doğdu.

LİVERPOOL HATA YAPMADI

Premier Lig lideri Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı Luis Diaz ve penaltıdan Muhammed Salah'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Zirve takipçilerinden Arsenal, deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup ederek peş peşe üçüncü galibiyetini aldı.

Sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest, Fulham'a konuk olduğu maçı 2-1 kaybetti.

Manchester City ise geçen haftaki 5-1'lik ağır Arsenal yenilgisinin ardından konuk ettiği Newcastle United'ı 4-0 yendi.

Ligin 25. haftasında Liverpool, 60 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Arsenal 53, Nottingham Forest 47 ve Manchester City 44 puanla sıralandı.

NAPOLİ'DEN ART ARDA ÜÇÜNCÜ BERABERLİK

Serie A lideri Napoli, Lazio deplasmanından 2-2'lik skorla ayrılarak üst üste üçüncü beraberliğini yaşadı.

Napoli'nin gollerini Giacomo Raspadori ve Adam Marusic (kendi kalesine), Lazio'nun gollerini ise Gustav Isaksen ve Boulaye Dia kaydetti.

Haftanın maçında Juventus, evinde Inter'i 1-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Kenan Yıldız, 81. dakikada oyuna girdi. Inter'de ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 80 dakika görev yaptı.

Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Roma, deplasmanda Parma'yı 1-0 yendi. Konuk ekipte milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

Zirveden kopmamaya çalışan Atalanta ise sahasında Cagliari ile golsüz berabere kaldı ve son 8 haftada 6. defa puan kaybetti.

Ligin 25. haftasında Napoli, 56 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Napoli'yi Inter 54, Atalanta 51, Juventus ve Lazio 46'şar puanla izledi.

BAYERN MÜNİH'İN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Bundesliga'da lider Bayern Münih, son şampiyon Bayer Leverkusen'e konuk olduğu maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bayern Münih'in 7 maçlık galibiyet serisi sona ererken Bayer Leverkusen son 4 haftada üçüncü kez berabere kaldı.

Zirve takipçilerinden Eintracht Frankfurt ise sahasında Holstein Kiel'i 3-1 mağlup ederek 3 hafta sonra galip geldi. Ev sahibi ekipte 71 dakika görev yapan milli futbolcu Can Uzun, takımının son golünü attı.

Ligin 22. haftasında 55 puana ulaşan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (47) ve Eintracht Frankfurt'un (42) önünde liderliğini sürdürdü.

PSG TEK GOLLE KAZANDI

Ligue 1 lideri PSG, deplasmanda Toulouse'u Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Zirvenin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, sahasında Saint-Etienne'i 5-1 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Nice'in deplasmanda Le Havre'ı 3-1 ile geçtiği haftada Monaco ise evinde Nantes'ı 7-1 gibi farklı bir skorla yendi.

Namağlup PSG'nin 22 hafta sonunda 56 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 46, Nice ve Monaco 40'ar puan topladı.