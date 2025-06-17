İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2025 Salı / 21 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3942
  • EURO
    45,6251
  • ALTIN
    4289.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Barcelona'nın yaz transfer planı
Spor

İşte Barcelona'nın yaz transfer planı

Katalan devi Barcelona yaz transfer dönemi öncesi kadroda yer açmayı planlıyor. Kulüp bu doğrultuda bazı isimleri gözden çıkardı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 12:00 - Güncelleme:
İşte Barcelona'nın yaz transfer planı
ABONE OL

Barcelona, transfer dönemine yıldız oyuncularla damga vurmadan önce kadroda yer açmayı planlıyor. Kulüp, sol kanat için Luis Diaz (Liverpool), Nico Williams (Athletic Bilbao) ve Marcus Rashford (Manchester United) gibi üç büyük ismi gündemine aldı. Ancak bu hamleler öncesinde önemli satışlar yapılması şart.

La Masia çıkışlı Fermin Lopez, Arap kulübü Al-Ahli'nin ilgisini çekti. Genç orta saha oyuncusu, teknik direktör Hansi Flick'in gözetiminde sıkça forma şansı buldu ve performansıyla öne çıktı. Fermin için Chelsea'nin de takipte olduğu iddia ediliyor. Oyuncunun olası satışı, kulübün yerli statüsünden ötürü büyük kâr anlamına geliyor.

Barcelona, daha önce Franck Kessie'yi Al-Ahli'ye satmıştı ve benzer bir satış stratejisi bu yaz da geçerli olabilir. Ancak Fermin'in satışı henüz kesinleşmedi.

Diğer yandan, Ronald Araujo'nun adı da transfer gündeminde. 1-15 Temmuz tarihleri arasında serbest kalma bedeli 60 milyon avroya düşecek olan Uruguaylı savunmacının durumu da belirsiz. Oyuncu kulübe sadakat gösterse de, menajerlik ekibi transfer olasılıklarına açık.

Barcelona, bu yazı kadro şekillendirme açısından kritik bir dönem olarak görüyor. Yapılacak satışlar, kulübün yeni yıldızlara yer açmasını ve finansal yükünü hafifletmesini sağlayabilir.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.