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Spor

İşte Başakşehir'in Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 14:30 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:30
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Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

Medipol Başakşehir, kupada çeyrek finalde 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Deniz Türüç, Crivelli.

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