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Spor

İşte basketbolda 12. hafta programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanacak maçların programı belli oldu.

AA24 Kasım 2023 Cuma 10:20 - Güncelleme:
İşte basketbolda 12. hafta programı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 12. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Bahçeşehir Koleji (Menteşe)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Ekmas (Gazanfer Bilge)

18.00 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)

26 Kasım Pazar:

13.00 Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Reeder Samsunspor (TOFAŞ)

18.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Kasım Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-BOTAŞ (Servet Tazegül )

15.00 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol (TOBB ETÜ)

26 Kasım Pazar:

13.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

16.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Çayırova Belediyesi-Sigortam.Net (Çayırova)

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol -Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Pizza Lazza Haremspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Şehit Mustafa Özel)

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)

18.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Esenler Erokspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

26 Kasım Pazar:

14.00 Final Spor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Bursa Naim Süleymanoğlu)

15.45 Konyaspor-Semt77 Yalovaspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Kapaklıspor-OGM Ormanspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

27 Kasım Pazartesi:

18.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)

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