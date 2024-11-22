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Spor

İşte basketbolda haftanın fikstürü...

Türkiye Basketbol Federasyonunca yapılan açıklamada bu hafta liglerde oynanacak maçların programı belli oldu.

AA22 Kasım 2024 Cuma 09:56 - Güncelleme:
İşte basketbolda haftanın fikstürü...
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne milli maçlar dolayısıyla ara verilirken ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 12 hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 Emlak Konut-BOTAŞ (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Nesibe Aydın-İlkem Yapı Tarsusspor (TOBB ETÜ)

24 Kasım Pazar:

14.30 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Bodrum)

16.00 ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

25 Kasım Pazartesi:

18.00 Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

16.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (Gölbaşı)

Yarın:

15.30 OGM Ormanspor-Trabzonspor (M. Sait Zarifoğlu)

17.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Kurtdereli)

24 Kasım Pazar:

15.00 Esenler Erokspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

17.15 Gaziantep Basketbol-Kapaklıspor (Karataş Şahinbey)

25 Kasım Pazartesi:

16.00 İstanbul Ankaspor-Finalspor (Ahmet Cömert)

18 Aralık Çarşamba:

15.00 Pizzabulls Co Basket-Çağdaş Bodrumspor (Küçükçekmece Halkalı)

25 Aralık Çarşamba:

18.00 iLab Basketbol-Haremspor (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

19.00 Çayırova Belediyespor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Çayırova)

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