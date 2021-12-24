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Spor

İşte basketbolda haftanın maç programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 10'uncu ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

AA24 Aralık 2021 Cuma 09:23 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 09:23
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.30 Darüşşafaka-Beşiktaş Icyrpex (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

20.15 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

26 Aralık Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Semt77 Yalovaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

18.00 Aliğa Petkim-Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basket (Enka)

20.15 Tofaş-Galatasaray Nef (Tofaş)

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Galatasaray-Beşitaş HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)

13.30 Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Botaş (Süleymanoğlu)

15.30 Nesibe Aydın-Hatayspor (TOBB ETÜ)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Safiport (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Antaya 07 Basketbol (Kocaeli Atatürk)

26 Aralık Pazar:

13.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

18.00 Sigortam.net-Beysu Konyaspor Basketbol (Cebeci İBB Spor)

Yarın:

14.00 Samsunspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Mustafa Dağıstanlı)

15.45 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Akran Gemlik Basketbol (Antalya)

17.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Muradiye)

26 Aralık Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli BŞB Kağıtspor (Edip Buran)

15.45 Fethiye Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

17.30 Final Spor-TED Ankara Kolejliler (Naim Süleymanoğlu)

27 Aralık Pazartesi:

19.00 Mamak Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Mamak Belediyesi)

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  • Türkiye Basketbol Ligi

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