İşte basketbolda haftanın maç programı

AA 24 Aralık 2021 Cuma 09:23 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 09:23

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ



Yarın:

13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.30 Darüşşafaka-Beşiktaş Icyrpex (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

20.15 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

26 Aralık Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Semt77 Yalovaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

18.00 Aliğa Petkim-Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basket (Enka)

20.15 Tofaş-Galatasaray Nef (Tofaş)

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ



Yarın:

13.00 Galatasaray-Beşitaş HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)

13.30 Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Botaş (Süleymanoğlu)

15.30 Nesibe Aydın-Hatayspor (TOBB ETÜ)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Safiport (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Antaya 07 Basketbol (Kocaeli Atatürk)

26 Aralık Pazar:

13.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ



Bugün:

18.00 Sigortam.net-Beysu Konyaspor Basketbol (Cebeci İBB Spor)

Yarın:

14.00 Samsunspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Mustafa Dağıstanlı)

15.45 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Akran Gemlik Basketbol (Antalya)

17.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Muradiye)

26 Aralık Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli BŞB Kağıtspor (Edip Buran)

15.45 Fethiye Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

17.30 Final Spor-TED Ankara Kolejliler (Naim Süleymanoğlu)

27 Aralık Pazartesi:

19.00 Mamak Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Mamak Belediyesi)