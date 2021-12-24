İşte basketbolda haftanın maç programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
ING BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.30 Darüşşafaka-Beşiktaş Icyrpex (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
20.15 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)
26 Aralık Pazar:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Semt77 Yalovaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
18.00 Aliğa Petkim-Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basket (Enka)
20.15 Tofaş-Galatasaray Nef (Tofaş)
HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Galatasaray-Beşitaş HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)
13.30 Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Botaş (Süleymanoğlu)
15.30 Nesibe Aydın-Hatayspor (TOBB ETÜ)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Safiport (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Antaya 07 Basketbol (Kocaeli Atatürk)
26 Aralık Pazar:
13.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
Bugün:
18.00 Sigortam.net-Beysu Konyaspor Basketbol (Cebeci İBB Spor)
Yarın:
14.00 Samsunspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Mustafa Dağıstanlı)
15.45 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Akran Gemlik Basketbol (Antalya)
17.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Muradiye)
26 Aralık Pazar:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli BŞB Kağıtspor (Edip Buran)
15.45 Fethiye Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fethiye Beşkaza)
17.30 Final Spor-TED Ankara Kolejliler (Naim Süleymanoğlu)
27 Aralık Pazartesi:
19.00 Mamak Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Mamak Belediyesi)