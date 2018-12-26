İşte Beşiktaş'ın 4'lüsü
Siyah-Beyazlılar forvet için Kalinic ve Jahovic ismi üzerinde dururken, forvet arkasına Hasic ile Japon yıldız Kagawa’yı almayı planlıyor.
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman’ın 3-4 transfer yapacağız açıklamasının ardından gözler, hedefteki isimlere çevirildi. Siyah-Beyazlı takımın forvet,forvet arkası, orta saha ve stoper takviyesi yapmayı planladığı önceliği ise golcüye verdiği öğrenildi. Kartal, listesinin ilk sırasına da Atletico Madrid’de forma gyien Hırvat futbolcu Nikola Kalinic’i aldı.
KALİNİC İÇİN 1.5 MİLYON EURO
Atletico’da bu sezon yeterince oynama şansı bulamayan 30 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş’ın kulübü ile temasa geçtiği ve 1.5 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi. Kalinic’in menajeri ile yapı- lan ilk görüşme de olumlu geçerken, rakamın henüz görüşümediği kaydedildi. Kartal, Kalinic olmazsa alternatif isim olarak Konyalı Jahovic’e yönelecek.
HASİC’E OPSİYONLU KİRALAMA
Jahovic’in bonservisi için kulübünün 3 milyon euro istediği, Beşiktaş’ın indirim talep ettiği belirtildi. Forvet arkası için de Dinamo Zagreb’de görev yapan Ajdin Hasic için temasa geçildi. 17 yaşındaki oyuncu opsiyonlu olarak kiralanmaya çalışılıyor. 10 numara mevkisine Dortmund’da mutsuz olan Kagawa’yı düşünen Kartal, stoper için de daha sonra devreye girecek.
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