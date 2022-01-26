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Spor

İşte Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen arada yapacağı Antalya kampı için yola çıktı. Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu da açıklandı.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 17:24 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:24
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Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı 1 Şubat Salı gününe kadar Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek. Beşiktaş, kamp çalışmaları için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı ekip, Antalya kampındaki ilk çalışmasını bu akşam saat 19.00'da gerçekleştirecek.

Teknik Direktör Önder Karaveli'nin, Antalya kampı için kafileye dahil ettiği 27 futbolcu şu isimlerden oluştu:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Serdar Saatçı, Kerem Kalafat, Emirhan İlkhan, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Necati Bilgiç, Emirhan Delibaş, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Domagoj Vida, Salih Uçan, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın, Kenan Karaman, Can Bozdoğan."

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