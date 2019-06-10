İşte Beşiktaş'ın Domagoj Vida için istediği bonservis bedeli

Beşiktaş Transfer Komitesi üyelerinden Umut Güner, yönetim olarak Vida'yı satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Güner Hırvat yıldızı satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade ederek, "Ancak bize 20 milyon Euro gibi yüksek bir rakam sunulursa o zaman gitmesine izin veririz" diye konuştu.

KARAKTERLİ OYUNCU

Vida'nın karakterli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Güner, "Beşiktaş'ta oynadığı için çok mutlu. Burada onunla daha birçok başarılara imza atmak istiyoruz. Vida gibi bir oyuncunun takımda olması bize güç katıyor" dedi.

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