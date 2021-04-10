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Spor

İşte Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kadrosu

Beşiktaş'ın, yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 13:52 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:52
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Süper Lig'in 34. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre.

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