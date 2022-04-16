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Spor

İşte Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kadrosu

Beşiktaş'ta GZT Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 15:48 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 15:48
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanın bir saat sürdüğü belirtildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idmanın dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, karşılaşma için bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Giresun'a giderek kampa girecek.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ta GZT Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Welinton'un kart cezası nedeniyle yer almadığı 21 kişilik kadro şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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