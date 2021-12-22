İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i

DHA 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:48 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:48

Son iki maçında 4 puan alarak yükselişe geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin, Göztepe karşısına çıkacak 11'de çok fazla değişiklik yapması beklenmiyor.

Kalede Ersin'e görev verecek olan teknik adamın defans dörtlüsünde, Rosier-Serdar-Vida-Rıdvan yer alacak. Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında gerçek yeri olan 6 numarada oynayan ve başarılı olan Pjanic'in yine defansif oyunda görev alması, Josef'in de hücumda Can ile birlikte oynaması beklenen gelişmeler. Hücum hattının diğer oyuncuları ise Ghezzal, Larin ve Batshuayi olacak.

Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i şöyle;

"Ersin-Rosier-Serdar-Vida-Rıdvan-Pjanic-Ghezzal-Josef-Can-Larin-Batshuayi"