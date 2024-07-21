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Spor

İşte Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı!

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor ve Sakaryaspor ile İstanbul'da, Gençlerbirliği ile de Kocaeli'nde hazırlık maçı yapacak.

IHA21 Temmuz 2024 Pazar 15:44 - Güncelleme:
İşte Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı!
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a döndü. Burada çalışmalarını sürdürecek siyah-beyazlılar, TFF Süper Kupa müsabakasına kadar 3 hazırlık maçı daha yapacak. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor'la oynayacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek" denildi.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle:

24 Temmuz Çarşamba

18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi

20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Stadyumu)

30 Temmuz Salı

18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

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