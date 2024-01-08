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Spor

İşte Beşiktaş'ın Oliver Torres için teklifi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Oliver Torres için Sevilla'ya 2 milyon euro'luk resmi teklifte bulundu.

8 Ocak 2024 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
İşte Beşiktaş'ın Oliver Torres için teklifi
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Beşiktaş'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Oliver Torres için yaptığı teklif ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN 2 MİLYON EURO

İspanyol basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulübün Torres için Sevilla'ya 2 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

29 yaşındaki futbolcunun, teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren Beşiktaş'a imza atmaya sıcak baktığı kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Sevilla'da sezonun ilk yarısında 22 maça çıkan Oliver Torres, 1 asist yaptı.

İspanyol futbolcunun Sevilla ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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