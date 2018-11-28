İşte Beşiktaş'ın Sarpsborg kadrosu
UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.
Tolga Zengin
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Adriano Correia
Necip Uysal
Vida
Caner Erkin
Fatih Aksoy
Dorukhan Toköz
Oğuzhan Özyakup
Ljajic
Erdem Seçgin
Lens
Mustafa Pektemek
Cyle Larin
Vagner Love
Erdoğan Kaya
Oğuzhan Akgün
Rıdvan Yılmaz
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