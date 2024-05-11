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Spor

İşte Beşiktaş'ın Serdar Topraktepe kararı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, şu an takımın başında olan Serdar Topraktepe'nin gelecek yeni teknik direktörün yardımcısı olarak göreve devam etmesini istedi.

Türkiye11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:51 - Güncelleme:
İşte Beşiktaş'ın Serdar Topraktepe kararı
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Beşiktaş'ta gelecek sezon kimin teknik direktörlük koltuğuna oturacağı şu aralar en çok merak edilen konu.

Siyah beyazlı yönetim kupa finalinin ardından resmî görüşmelere başlayacak.

SERDAR TOPRAKTEPE KALACAK

Şu anda başa kimin geçeceği belli olmasa da yardımcı antrenörlerden biri kesinleşti. Başkan Hasan Arat, Serdar Topraktepe'yi bırakmayacak.

Yeni hoca adaylarıyla yapılacak görüşmelerde, yönetimin şartlarından birinin Serdar Topraktepe'nin kalması olacağı öğrenildi. Oyuncularla arasındaki diyaloğu çok beğenilen genç teknik adamın kendisini geliştirmesi ve gelecekte takımın başına geçmesi için böyle bir karar alındı.

Başkan Hasan Arat'ın da bu fikrini Serdar Topraktepe ile paylaştığı, genç teknik adamın da, "Beşiktaş'ta ne görev verilirse seve seve yaparım" diyerek teşekkür ettiği belirtildi.

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