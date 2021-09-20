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Spor

İşte Beşiktaş'taki sakatlıkların sebebi

Beşiktaş'ta Antalyaspor galibiyetinin sevinci yaşanırken, üst üste gelen sakatlıkların nedeni de belli oldu. İşte detaylar...

Milliyet20 Eylül 2021 Pazartesi 09:33 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 09:34
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Borussia Dortmund maçı sonrası, Antalyaspor deplasmanında 2-0'dan geri dönerek, mucizevi bir galibiyete imza atan Beşiktaş'ta, sakat futbolcuların durumu da merak uyandırıyor. Sezon başında yurt dışı kampının Kovid tedbirleri kapsamında iptal edilmesi, yoğun maç trafiği ve bozuk zeminlerin ardı arkası kesilmeyen sakatlıklarda etkili olduğu iddia ediliyor.

Milliyet üst üste gelen sakatlıkların sebeplerini Beşiktaşlı yetkililere sordu ve detaylı bilgilere ulaştı. Birçok sakatlığın darbeye bağlı olduğunu belirten siyah-beyazlılar, yoğun maç trafiği ve bozuk zeminlerin de sakatlıkları tetiklediğini aktardı.

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