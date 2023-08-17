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Spor

İşte bonservis bedeli! Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov transferini resmen bitirdi

Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 17:54 - Güncelleme:
İşte bonservis bedeli! Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov transferini resmen bitirdi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferi daha bitirmek üzere: Bakhtiyar Zaynutdinov

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GETİRİYORLAR

25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için yapılan temaslarda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı.

Oyuncu ile de anlaşma sağlayan Beşiktaş Yönetimi, evrak işlerini bu hafta içerisinde tamamlayıp ardından Zaynutdinov'u İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

5 MAÇA ÇIKTI

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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