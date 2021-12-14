14 Aralık 2021 Salı 15:12 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 15:12

Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın hoca adayları arasında en çok üzerinde durulan isim Portekiz'in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro... Ancak Portekiz basınına göre Beşiktaş, Bruno Pinheiro'nun transferinde ne kadar ısrarcı olsa da 45 yaşındaki teknik adamın Estoril'den ayrılması pek de olası değil.

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BEŞİKTAŞ BRUNO PINHEIRO İDDİALARINI DOĞRULADI

Star.com.tr'nin O Jogo gazetesinden derlediği habere göre; geçen sezon Portekiz 2. Ligi'nde şampiyon olmasının ardından bu sezon da 1. Lig'de 5. sırada yer alan Estoril'de, teknik direktör Pinheiro'nun çalışmaları ülkesinin sınırlarının ötesinden de izlenmeye başlandı. Tecrübeli teknik adamı gündemine alan takımlardan birisi de siyah beyazlılar olurken, yönetim kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapan Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Bruno Pinheiro ile ilgilendiklerini doğruladı.

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ESTORIL'DEN AYRILMASI DÜŞÜK İHTİMAL

Ancak Beşiktaş, Pinheiro'yu resmen istese bile Portekizli hocanın Estoril'den ayrılışı pek olası görünmeyen bir senaryo. Portekiz kulübü, takımında mutlu olduğunu dile getiren ve sezon ortasında ayrılmak istemeyen başarılı çalıştırıcı ile bağını koparmak niyetinde değil.

PINHEIRO TAKIMININ BAŞINDA

Bu durumun yanı sıra Estoril'de Belenenses galibiyetinin ardından ara verilmeksizin cuma günü oynanacak olan Famalicao maçının hazırlıklarına başlandı. Çalışma programının Pinheiro tarafından hazırlandığı düşünülürse kısa vadede Portekizli hocanın takımını bırakıp Beşiktaş'a gitmesi zaten olası değil.

BRUNO PINHEIRO KİMDİR?

Antrenörlük kariyerine Benfica altyapısında başlayan Bruno Pinheiro Belenenses, Electrico gibi kulüp takımları ve Katar U19 ve U 20 milli takımlarını çalıştırdı. Pinheiro, Estoril'den önce Belçika'nın Eupen takımında yardımcı antrenörlük yapıyordu.

Bruno Pinheiro, geçen sezon göreve geldiği Estoril'i 2. Lig'den 1. Lig'e çıkarmıştı. Başarılı performansını bu sezon da sürdüren Pinheiro'nun Estoril'i Porto, Sporting, Benfica ve Braga'nın ardından Portekiz Ligi'nde 5. sırada bulunuyor.