İşte bu Türkün ayak sesleri

GÜNEŞ, ufuktan doğdu. Türk Milli Takımı’nın yürüyüşü başladı. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş’in getirilmesi ile yeni bir dönemin başladığı A Milli Takım, eski günlerin ruhunu sahada yansıtmaya başladı. Teknik Direktör Lucescu’nun yakmak istediği gençlik ateşi o dönem beklenen ışığı vermezken, Güneş ile Ay-Yıldızlı ekibin ayak sesleri duyulmaya başladı.

HER HATTIYLA FARKLI BİR EKİP

Güneş, gençlerin enerjisini, ağabeylerinin tecrübesiyle yoğururken, Avrupa liglerinde mücadele eden isimlerle, Süper Lig’de yer alan futbolcuları da aynı potada eritti. Savunmasıyla güven veren, orta alanı dinamik ve iş yapan, forveti de golleri sıralayan A Milli Takım’ın yeni jenerasyonu otoritelerden de tam puan alırken “Bu takım, hem Euro 2020’de hem de Dünya Kupası’nda çok ses getirir” yorumları yapıldı.

SKORU GENÇLER BELİRLEDİ

Fransa karşısında sahaya çıkan 11’de 23 yaş altında 5 futbolcu görev yaparken, 30 yaş üzerinde ise sadece 3 futbolcu oynadı. 5 futbolcu Avrupa’nın önemli liglerinde futbol hayatına devam ederken, diğer oyuncular da Süper Lig’den geldi. Fransa galibiyetinin mimarları olan isimlerden iki golü atan Kaan 24, Cengiz ise 21 yaşında. Bu gollerin asistini yapan Merih’in yaşı 21, Dorukhan’ın da 23...