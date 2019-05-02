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İşte Bülent Yıldırım'ın derbi karnesi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş maçına atanan hakem Bülent Yıldırım, kariyerindeki 13. derbisini yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım'ı görevlendirdi.
 
Spor Toto Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan Yıldırım, daha önce 12 kez derbi müsabakalarında görev yaptı.
 
Ankara bölgesi hakemi Yıldırım, bu sezon 23. haftada 3-3 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. MHK'da yaşanan görev değişikliğinin ardından oynanan ilk derbide Yıldırım düdük çalmıştı.
 
Galibiyetlerde eşitlik var
 
Pazar günü kariyerindeki 13. derbisine çıkacak tecrübeli hakem, daha önce 4 kez Galatasaray-Beşiktaş maçında görev aldı.
 
Yıldırım'ın yönettiği ve iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray ile Beşiktaş birer kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti.
 
Galatasaray bu maçlarda 8 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular fileleri 6 kez havalandırdı.
 
Tecrübeli hakem, söz konusu karşılaşmalarda kırmızı kartına başvurmazken, Galatasaray'a 9, Beşiktaş'a 16 sarı kart gösterdi.
 
İki takım da bu sezon Yıldırım'la kaybetmedi
 
Bülent Yıldırım, bu sezon ligde görev yaptığı 19 maçta 98 sarı, 4 kırmızı kart gösterdi, 11 kez de penaltı kararı verdi.
 
Yıldırım, Beşiktaş'ın 4 maçına çıkarken, siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Akhisarspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 4-1 ve Antalyaspor'u 6-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.
 
Galatasaray ise ligde Yıldırım'ın yönettiği iki maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı 4-1, Göztepeyi ise 1-0 mağlup etti.
 
Yıldırım'ın yönettiği derbiler     
 
Bülent Yıldırım'ın kariyerinde yönettiği derbi maçlar şöyle:
 
Sezon     Maç                      Skor                         
 
2009-10   Galatasaray-Beşiktaş     3-0                         
 
2010-11   Fenerbahçe-Galatasaray   0-0                         
 
2011-12   Fenerbahçe-Galatasaray   2-2                         
 
2011-12   Galatasaray-Beşiktaş     2-2 (Süper Final play-off)  
 
2012-13   Beşiktaş-Galatasaray     3-3                         
 
2013-14   Galatasaray-Fenerbahçe   1-0 (Süper Kupa)            
 
2013-14   Fenerbahçe-Galatasaray   2-0                         
 
2013-14   Galatasaray-Fenerbahçe   1-0                         
 
2014-15   Beşiktaş-Fenerbahçe      0-2                         
 
2016-17   Galatasaray-Beşiktaş     0-1                         
 
2017-18   Fenerbahçe-Galatasaray   0-0                         
 
2018-19   Beşiktaş-Fenerbahçe      3-3  

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