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Spor

İşte büyük günün tarihi! Son EURO 2032 toplantısını yapıldı

UEFA Yönetim Kurulu'nun Salı günü TSİ 10.30'daki toplantısının ardından, aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirecek. EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahiplerinin açıklanacağı tören ise TSİ 13.00'te başlayacak.

9 Ekim 2023 Pazartesi 21:21 - Güncelleme:
İşte büyük günün tarihi! Son EURO 2032 toplantısını yapıldı
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Türk ve İtalyan federasyonlarının heyetleri EURO 2032 için son toplantısını gerçekleştirdi.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ortak ev sahipliği için başvuran ve yarın UEFA Yönetim Kurulu'na sunum yapacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonları yetkilileri UEFA'nın Nyon'daki merkezinde son hazırlık toplantısını gerçekleştirdi.

EURO 2032 adaylık sonucunun açıklanacağı Salı günki toplantı öncesinde UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, TFF Onursal Başkanı ve UEFA Yönetim Kurul eski üyesi Şenes Erzik, TFF Futbol Elçisi Volkan Demirel, TFF yönetim kurulu üyeleri, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, yönetim kurulu üyeleri ile İtalya Futbol Elçisi Gianluigi Buffon katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, iki ülke yetkililerinin yarın UEFA Yönetim Kurulu'na yapılacak son sunumun provasını gerçekleştirdikleri belirtildi.

UEFA Yönetim Kurulu'nun Salı günü TSİ 10.30'daki toplantısının ardından, aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirecek. EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahiplerinin açıklanacağı tören ise TSİ 13.00'te başlayacak.

EURO 2032 ev sahipliği için tek aday, Türkiye ve İtalya ortaklığı bulunuyor.

  • UEFA toplantısı
  • EURO 2028
  • EURO 2032

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