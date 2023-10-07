İşte Cimbom'da yıldızların son durumu

Antalyaspor deplasmanı öncesi son provayı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

İŞTAHI KABARDI



Özellikle Galatasaray'a geldiği ilk günlerde ciddi görüntüsüyle dikkat çeken Zaha'nın, bir anda takımın en neşeli isimlerinden birine dönüşmesi dikkat çekiciydi. İdmanlarda vaktinin büyük çoğunluğunu Icardi'yle geçiren tecrübeli yıldızın, Manchester United deplasmanında attığı golden sonra iştahının daha da kabardığı öğrenildi.

HAKİM ZİYECH GÖTÜRÜLMEDİ



Galatasaray'ın bu sezonki bir başka yıldız transferi Hakim Ziyech ise sakatlığı nedeniyle Antalya'ya götürülmedi. Okan Buruk, Faslı futbolcunun riske edilmemesini ve Milli arada güçlenerek takıma en iyi haliyle katılmasını istedi. Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Ziyech'in İstanbul'da kalıp kalmayacağı birkaç gün içinde belli olacak. Sakatlığını atlatıp kadroya giren genç sol bek Kazımcan'ın maça hazır olması ise teknik ekipte sevinç yarattı.