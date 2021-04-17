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Spor

İşte Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 7. etabın galibi

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı Spor Toto sponsorluğunda Marmaris-Turgutreis'i Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci bitirdi.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 15:23 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 15:23
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki başlayan ve Bodrum'un Turgutreis beldesinde sona eren 180 kilometrelik etabın startına 24 takımdan 151 sporcu katıldı. Philipsen dünkü Fethiye-Marmaris etabından sonra bir kez daha finişi birinci sırada geçti. Belçikalı sporcu yarışı, 4 saat 20 dakika 45 saniyeyle tamamladı.

Yedinci etapta İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ikinci, Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish üçüncü oldu.

SON ETAP YARIN KOŞULACAK

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın yapılacak Bodrum-Kuşadası etabıyla sona erecek.

Bisikletçiler, 8. etapta 160.3 kilometre pedal çevirecek ve Konya'da başlayan turu tamamlayacak.

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