İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    303.808
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı
Spor

Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kısıtlı limit sebebiyle transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, pencerenin kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kara Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina’nın formasını giyen Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladı.

01.02.2020  10:31 - Güncelleme: 01.02.2020  10:31

Dün öğlen saat 12.00’de İtalya basınında yer alan haberle ortaya çıkan görüşmelerde adeta zamanla yarışan Beşiktaş, 32 yaşındaki Ganalı oyuncu için yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdi. Çizme ekibinden menajerler aracılığıyla gelen kiralama önerisine olumlu yanıt veren Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminin saat 18.00’deki bitimine dakikalar kala tecrübeli futbolcunun lisansını çıkarmayı başardı.

Bir yıl önce Barcelona’daydı

Sezonun ilk yarısını İtalya Serie A ekibi Fiorentina’da geçiren Boateng, hem 10 numara hem de forvet bölgelerinde görev yapabilmesi sebebiyle tercih edildi. 32 yaşındaki futbolcu, Fiorentina’da 15 mücadeleye çıkıp 1 gollük performans ortaya koymuştu. Önceki sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Katalan devi Barcelona’da forma giyen deneyimli isim, 4 mücadelede süre almıştı. Kariyerindeki en parlak dönemini 2013-14 sezonunda Schalke 04’te geçiren Boateng, 35 mücadelede rakip fileleri 7 kez sarsmıştı.

Maaşı da belli oldu

Kara Kartal'ın 1.5 sezonluğuna kiraladığı Boateng, Beşiktaş’tan bu süre için 2.2 milyon Euro kazanacak. Yıldız ismin, Siyah-Beyazlılar’da, Oğuzhan Özyakup’un Hollanda ekibi Feyenoord’a kiralanması sonrasında boşa çıkan 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor. Sosyal medyada Türkçe şarkılar söylerken paylaştığı videolarla Türkiye’nin dikkatini çeken Boateng’in, geçen yıl Barcelona’ya transfer olduğu zaman da Katalan ekibinin resmi Twitter hesabından benzer bir videosu paylaşılmıştı.

(Fanatik)

AP'de ırkçı Yunan milletvekilinden Türkiye karşıtı provokasyon

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız
Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu
Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!
Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

ABD'den 32 adet F-35 satın alıyorlar
ABD'den 32 adet F-35 satın alıyorlar

ABD'den 32 adet F-35 satın alıyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.