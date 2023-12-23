İşte Davinson Sanchez'in derbi öncesi son durumu

Fenerbahçe deplasmanı öncesi durumu en çok merak edilen isimlerin başında hiç şüphesiz Davinson Sanchez geliyor.

Kolombiyalı stoperin durumu, teknik direktör Okan Buruk için kritik öneme sahip. Ancak sakatlığını tam olarak atlatamayan tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanda da takımla birlikte yer alamadı. Özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdüren Sanchez'in derbide forma giyebilmesi için son şansı bugün.

Güney Amerikalı oyuncu bu akşam takımla beraber çalışırsa, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev yapabilecek. Aksi halde maça tıpkı Karagümrük karşısında olduğu gibi Abdülkerim - Nelsson ikilisi başlayacak.

TAKIM YOLA ÇIKANA KADAR...

Davinson Sanchez son idmanı kaçırsa bile en azından kadroda olma ihtimali mevcut. Maç sabahı yapılacak kontrollerde kendini iyi hissederse, başarılı savunmacının kafileye dahil edilmesi ve defansta yaşanması muhtemel bir probleme karşı kulübede oturtulması seçenekler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray forması ile toplam 14 resmi maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.