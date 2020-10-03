İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ekim 2020 Cumartesi / 15 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7612
  • EURO
    9,0991
  • ALTIN
    473.869
  • BIST100
    1145.03
Spor

İşte Denizlispor'un muhtemel 11'i

Yukatel Denizlispor yarın evinde, İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlı takımda sakatlığı süren yeni transfer Varela kadroda yer almayacak.

DHA03 Ekim 2020 Cumartesi 13:26 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:26
ABONE OL

Süper Lig’de sezonun ilk 3 haftasında Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor’a yenilip Trabzonspor’la berabere kalan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor yarın evinde, İttifak Holding Konyaspor’la karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Yeşil-siyahlılarda cezası sona eren forvet Sacko görev verilmesi halinde oynayabilecek, sakatlığı süren yeni transfer Varela ise kadroda yer almayacak. Teknik direktör Robert Prosinecki, sezonun ilk galibiyetini alacaklarına inandığını söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Konyaspor geçen hafta Beşiktaş’ı yendi. Ancak biz maça hazırız, istediğimizi alacağız" dedi.

MUHTEMEL 11

Pantilimon - Leismann, Subotic, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Aissati, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.