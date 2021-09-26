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Spor

İşte Denizlispor'un muhtemel 11'i

TFF 1'inci Lig'de art arda 2 galibiyetin ardından geçen hafta Altınordu deplasmanını 2-1 kaybederek fren yapan Denizlispor, yarın Yılport Samsunspor'u ağırlayacağı maçla tekrar çıkış yakalamaya çalışacak.

DHA26 Eylül 2021 Pazar 12:27 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 12:27
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Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek. Denizlispor'da sakatlığı süren Erdal Akdari bu karşılaşmada görev yapamayacak.

Bilet fiyatları VIP tribün 50, loca önü 40, B-D üst 40, A-E üst 30, A-E alt 20, maraton 15, kale arkası 10 TL olarak açıklandı. Ligde 6 puanla 16'ncı sırada bulunan yeşil-siyahlı ekibin bu karşılaşmaya, Stackhowiak - Özer, Schwechlen, Oğuz, Gökhan, Muhammed Gönülaçar, Djedje, Aissati, Darri, Mustafa Çeçenoğlu ve Ömer Şişmanoğlu ilk 11'yle çıkması bekleniyor. Denizlispor'dan 1 maçı eksik Samsunspor'un ise 7 puanı bulunuyor.

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