İşte Denizlispor'un muhtemel 11'i

DHA 26 Eylül 2021 Pazar 12:27 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 12:27

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek. Denizlispor'da sakatlığı süren Erdal Akdari bu karşılaşmada görev yapamayacak.

Bilet fiyatları VIP tribün 50, loca önü 40, B-D üst 40, A-E üst 30, A-E alt 20, maraton 15, kale arkası 10 TL olarak açıklandı. Ligde 6 puanla 16'ncı sırada bulunan yeşil-siyahlı ekibin bu karşılaşmaya, Stackhowiak - Özer, Schwechlen, Oğuz, Gökhan, Muhammed Gönülaçar, Djedje, Aissati, Darri, Mustafa Çeçenoğlu ve Ömer Şişmanoğlu ilk 11'yle çıkması bekleniyor. Denizlispor'dan 1 maçı eksik Samsunspor'un ise 7 puanı bulunuyor.