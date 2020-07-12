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Spor

İşte Denizlispor'un Trabzonspor maçı 11'i

Süper Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Yeşil siyahlı takımda sakatlıkları bulunan Tolgahan Acar ve Miguel Lopes karşılaşmada forma giyemeyecek.

DHA12 Temmuz 2020 Pazar 13:28 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 13:28
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Süper Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor, yarın evinde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'la hayati önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Ev sahibi Denizlispor'da hafta içinde idmanda eli kırılan kaleci Tolgahan ve sakatlığı süren sağ bek Lopes mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşma koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Galibiyete hasret kalıp düşme korkusu yaşayan Denizlispor'un Teknik Sorumlusu Levent Kartop takımına güvendiğini söyledi. Telafisi olmayan haftalara girdiklerine değinen Kartop, "Trabzonspor'un gücü ve hedefi belli. Ancak bizim de şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Trabzonspor'a karşı alnımızın akıyla mücadele edeceğiz. Sahadan iyi bir skorla ayrılacağımıza inanıyorum. Ligde kalmak bizim çok önemli, herkes buna inandı. Bu işi camia olarak başaracağız" dedi.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı Denizlispor 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Denizlispor'un muhtemel onbiri ise şöyle;

Hüseyin - Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega

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