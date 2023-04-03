İşte derbinin dış basındaki yankıları

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 4-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe bu sezon iç sahada hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a kaybetti. İç sahadaki bu kötü sonuç ve mağlubiyet dış basında büyük yankı uyandırdı.

Brezilya, Ekvador ve Portekiz gazeteleri Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetini manşetlere taşıdı.

"Jesus'lu Fenerbahçe, bir kişi fazla oynamasına rağmen geri dönüşe müsaade etti ve Beşiktaş derbisini kaybetti."

DESPORTO (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Beşiktaş'a karşı ağır bir mağlubiyet aldı."

AFICION CENTRAL (EKVADOR)

"Enner Valencia, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı ağır yenilgisinde bir penaltı attı bir de kaçırdı."

LANCE (BREZİLYA)

"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, bir fazla oyuncuyla Beşiktaş'a derbide kaybetti."

OLE (ARJANTİN)

"Penaltılar: Enner, Fenerbahçe'nin yenilgisinde birini attı, diğerini kaçırdı. Jorge Jesus'un yönetimindeki takımın golcüsü, Beşiktaş'a karşı mağlubiyette başroldü."