İşte derbinin şifreleri!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, OPTA verilerinden oluşan 10 şifreyi sizler için derledik.
Süper Lig tarihinde en fazla beraberliğe sahne olan rekabet Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında (45). İki ekibin karşılaştığı son dört maç eşitlikle biterken, bu rekabet tarihinde üst üste beş beraberlik yaşanmadı.
Beşiktaş ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (4B 2M), bu rekabette daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ocak 1990-Mayıs 1993 arasında yaşadı (8 maç).
Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 16 Süper Lig maçının sadece dördünü kaybeden Beşiktaş (4G 8B), bu süreçteki dört mağlubiyetini de deplasmanda aldı.
Fenerbahçe'nin bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı dokuz Süper Lig maçı toplam 41 gole sahne oldu (Fenerbahçe 27-14 Rakipler). Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte aldığı altı galibiyette toplam 24 gol sevinci yaşadı (2B 1M).
Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında Fenerbahçe'den (26) daha fazla gol atan tek takım Beşiktaş (28). Sarı-lacivertliler ikinci yarılarda en fazla gol bulan ekip konumundayken (35), siyah-beyazlılar attığı gollerin en düşük bölümünü ikinci 45 dakikalarda kaydeden takım (%38).
Bu sezon Süper Lig'de en fazla önde top kapan iki takım Fenerbahçe (249) ve Beşiktaş (245). Sarı-lacivertliler aynı zamanda bu şekilde en fazla gol bulan ekip olurken (7), siyah-beyazlılar önde kazandığı toplar sonucunda sadece iki gol kaydedebildi.
Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçında gol atamayan (5 şut) Enner Valencia'nın, Türkiye kariyerinde 5+ kez karşılaşıp filelerini havalandıramadığı bir takım bulunmuyor.
Beşiktaş santrforu Vincent Aboubakar'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe (3). Kamerunlu oyuncu, sarı-lacivertli ekibe rakip olduğu dört lig maçının hiçbirini kaybetmedi (1G 3B).
Jorge Jesus, Dick Advocaat'tan (2016/17'de 2B) bu yana bir Süper Lig sezonunda Beşiktaş'a rakip olduğu iki maçtan da puan çıkaran ilk Fenerbahçe çalıştırıcısı olmak istiyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım Fenerbahçe (5G 12B 20M).