İşte derbinin şifreleri!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, OPTA verilerinden oluşan 10 şifreyi sizler için derledik.

EN FAZLA BERABERE KALAN TAKIMLAR

Süper Lig tarihinde en fazla beraberliğe sahne olan rekabet Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında (45). İki ekibin karşılaştığı son dört maç eşitlikle biterken, bu rekabet tarihinde üst üste beş beraberlik yaşanmadı.

F.BAHÇE'NİN GALİBİYET HASRETİ

Beşiktaş ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (4B 2M), bu rekabette daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ocak 1990-Mayıs 1993 arasında yaşadı (8 maç).

BEŞİKTAŞ'IN 4 MAĞLUBİYETİ DE KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 16 Süper Lig maçının sadece dördünü kaybeden Beşiktaş (4G 8B), bu süreçteki dört mağlubiyetini de deplasmanda aldı.

İSTANBUL TAKIMLARI İLE GOLLÜ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı dokuz Süper Lig maçı toplam 41 gole sahne oldu (Fenerbahçe 27-14 Rakipler). Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte aldığı altı galibiyette toplam 24 gol sevinci yaşadı (2B 1M).

İLK YARI BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARI FENERBAHÇE

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında Fenerbahçe'den (26) daha fazla gol atan tek takım Beşiktaş (28). Sarı-lacivertliler ikinci yarılarda en fazla gol bulan ekip konumundayken (35), siyah-beyazlılar attığı gollerin en düşük bölümünü ikinci 45 dakikalarda kaydeden takım (%38).

ÖNDE TOP KAPIYORLAR

Bu sezon Süper Lig'de en fazla önde top kapan iki takım Fenerbahçe (249) ve Beşiktaş (245). Sarı-lacivertliler aynı zamanda bu şekilde en fazla gol bulan ekip olurken (7), siyah-beyazlılar önde kazandığı toplar sonucunda sadece iki gol kaydedebildi.

VALENCIA'NIN GOLÜ YOK

Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçında gol atamayan (5 şut) Enner Valencia'nın, Türkiye kariyerinde 5+ kez karşılaşıp filelerini havalandıramadığı bir takım bulunmuyor.

ABOUBAKAR DERBİLERİ SEVİYOR

Beşiktaş santrforu Vincent Aboubakar'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe (3). Kamerunlu oyuncu, sarı-lacivertli ekibe rakip olduğu dört lig maçının hiçbirini kaybetmedi (1G 3B).

JORGE JESUS, 6 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

Jorge Jesus, Dick Advocaat'tan (2016/17'de 2B) bu yana bir Süper Lig sezonunda Beşiktaş'a rakip olduğu iki maçtan da puan çıkaran ilk Fenerbahçe çalıştırıcısı olmak istiyor.

EN FAZLA MAĞLUBİYETİ OLAN TAKIM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım Fenerbahçe (5G 12B 20M).