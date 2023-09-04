Galatasaray, Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki Uruguaylı orta saha Matias Vecino'nun transferinde sona geldi.

BONSERVİS: 3,5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Matias Vecino ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Galatasaray, Matias Vecino için Lazio'ya 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Matias Vecino, pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon Lazio'da 44 resmi maçta görev yapan Matias Vecino, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

MATİAS VECİNO FALERO KİMDİR?

Matias Vecino Falero (d24 Ağustos 1991), Lazio takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Uruguaylı milli futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Central Espanol kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Inter kulüplerinde oynadı.

Inter, 2017 yılında Fiorentina'Ya 24 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Matias Vecino'yu kadrosuna kattı. Matias Vecino, 2022 yılının Ağustos ayında bonservissiz Lazio'ya imza attı.