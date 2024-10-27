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Spor

İşte dev derbi öncesi Galatasaray'daki son durum

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

IHA27 Ekim 2024 Pazar 11:01 - Güncelleme:
İşte dev derbi öncesi Galatasaray'daki son durum
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, yarın RAMS Park'ta Beşiktaş ile mücadele edecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak 25 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini Beşiktaş derbisinde de sürdürerek, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

SON 10 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Süper Lig'in yenilgisiz takımlarından Galatasaray, son 10 maçta kaybetmezken, 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Antalyaspor'u mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 5 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet elde ederken, 1 kez de berabere kaldı. Cimbom sahasındaki 5 mücadelede 14 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. Aslan ligde RAMS Park'ta son olarak Alanyaspor ile karşı karşıya geldi ve 1-0'lık skorla kazandı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Hücumda bu sezon etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligde en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan'da Mauro Icardi ile Barış Alper Yılmaz 4'er, Victor Osimhen ile Dries Mertens de 3'er kez ligde gol sevinci yaşadı.

KAAN AYHAN SINIRDA, ISMAİL JAKOBS OYNAMAYACAK

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, siyah-beyazlılar karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 12. haftadaki Samsunspor mücadelesinde oynayamayacak. Aslan'da ayrıca Senegalli sol bek Ismail Jakobs ise sakatlığından dolayı yer alamayacak.

Öte yandan cuma günü apandisit ameliyat olan ve dün taburcu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, derbide takımının başında olması bekleniyor.

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