İşte dev mücadelede galibiyetin şifresi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek. Fatih Terim ile Şenol Güneş'in öğrencileri şampiyonluk yolunda galibiyet için kıran kırana mücadele edecek.

Fatih Terim ezeli rekabette Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 27 maçın 23'ünde mağlup olmadı. 27 derbiden 12 galibiyet ve 11 beraberlik elde eden Fatih Terim, başarılı bir grafik ortaya koydu.

Öte yandan Galatasaray Süper lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 15 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi. Beşiktaş'ı geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'nda 2-0 yenen Galatasaray, geriye kalan 14 derbiden 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

DERBİDE GALİBİYETİN ŞİFRESİ İLK YARI

1959'dan beri oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde Galatasaray ilk yarısını önde tamamladığı 28 maçı kazanarak bu alanda üstünlük yakaladı. Beşiktaş ise soyunma odasına önde gittiği 11 derbide Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı berabere biten 29 derbide ise ikinci yarıda da eşitlik bozulmadı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİLERİNDE PENALTI SAYILARI

Galatasaray ile Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son 35 maçta penaltı rakamları dikkat çekti. Bu süreçte hakemler Galatasaray lehine 7 kez penaltı düdüğü çalarken, Beşiktaş 3 kez penaltı kazandı.

Aynı zamanda hakemlerin Galatasaray - Beşiktaş derbilerindeki kırmızı kart raporu da ortaya çıktı. Son 50 derbide Galatasaray ve Beşiktaş futbolcuları 8'er defa oyun dışında kaldı.

(Futbol Arena)