İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,288
  • EURO
    49,0604
  • ALTIN
    4856.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Devler Ligi'nde gecenin karşılaşmaları...
Spor

İşte Devler Ligi'nde gecenin karşılaşmaları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanına 6 maçla devam edildi. İşte gecenin karşılaşmaları ve alınan sonuçlar...

Haber Merkezi18 Eylül 2025 Perşembe 00:35 - Güncelleme:
İşte Devler Ligi'nde gecenin karşılaşmaları...
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı.

Ajax'ın Johan Cruijff Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 42. dakikada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Marcus Thuram, İtalya temsilcisi İnter'i öne geçirdi.

Maçın 47. dakikasında bir köşe vuruşu daha kazanan İtalyan ekibinde topun başına tekrar Hakan geçti. Hakan'ın ortasında yine yükselen isim Thuram oldu ve skoru 2-0'a getirdi.

LİVERPOOL UZATMADA KAZANDI

İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 4. dakikada Andy Robertson ve 6. dakikada Mohamed Salah ile 2-0 öne geçti.

İspanya temsilcisi, 45+3 ve 81. dakikada Marcos Llorente'nin golleriyle maçta beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıkan Virgil van Dijk, attığı kafa golüyle maçın skorunu belirledi.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Olympiacos (Yunanistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Slavia Praha (Çekya)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Paris Saint-Germain (Fransa)-Atalanta (İtalya): 4-0

Bayern Münih (Almanya)-Chelsea (İngiltere): 3-1

Liverpool (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 3-2

Ajax (Hollanda)-İnter (İtalya): 0-2

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.