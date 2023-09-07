Trabzonspor'dan Suudi Arabistan'a gidişi için TFF'den vize alan Djaniny'nin yeni kulübü belli oldu. Trabzonspor'da sezon başı kampına dahil edilmeyen ve takımdan ayrıldığı TFF'ye bildirilen Djaniny için kulüpten resmi açıklama geldi.



Trabzonspor'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Djaniny Semedo'nun, Al Fateh Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli oyuncu, Trabzonspor'dan yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret kazanıyordu.

Trabzonspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Djaniny, bordo mavili forma altında 94 maçta 20 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.