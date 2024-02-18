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Spor

İşte Edin Dzeko'nun maçın kaderini değiştiren o konuşması

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'nun ilk yarıyı mağlup kapattıkları Çaykur Rizespor maçının devre arasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

18 Şubat 2024 Pazar 16:26 - Güncelleme:
İşte Edin Dzeko'nun maçın kaderini değiştiren o konuşması
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Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Edin Dzeko'nun, Çaykur Rizespor maçının devre arasında takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Bosnalı yıldız, 1-0 geride kapatılan ilk devrenin ardından soyunma odasında, "Ya birazdan çıkıp herkes yüreğini o sahaya koysun bu maçı kazanalım ya da hiç o sahaya çıkmayalım" sözleriyle arkadaşlarını motive etti.

Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Rizespor'u 3-1 mağlup ederken goller Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'den geldi.

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