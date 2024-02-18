İşte Edin Dzeko'nun maçın kaderini değiştiren o konuşması

Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Edin Dzeko'nun, Çaykur Rizespor maçının devre arasında takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Bosnalı yıldız, 1-0 geride kapatılan ilk devrenin ardından soyunma odasında, "Ya birazdan çıkıp herkes yüreğini o sahaya koysun bu maçı kazanalım ya da hiç o sahaya çıkmayalım" sözleriyle arkadaşlarını motive etti.

Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Rizespor'u 3-1 mağlup ederken goller Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'den geldi.