1 Aralık 2025 Pazartesi
Spor

İşte Efeler Ligi'nin 8. hafta programı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

1 Aralık 2025 Pazartesi 10:58
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Maç programı şöyle:

13.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlik (Cizre 100. Yıl)

14.00 Gebze Belediyespor-Altekma (Gebze)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Ünye)

15.30 Spor Toto-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 Fenerbahçe Medicana-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İBB Cebeci)

  • efeler ligi
  • ziraat bankkart
  • fenerbahçe medicana

